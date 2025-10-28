Ричмонд
Тигра, пугающего сельчан в Шкотовском округе Приморья, планируют отловить

Создана манёвренная группа, которая выезжает на места появления тигра для контроля и предотвращения конфликтов с людьми.

Источник: Аргументы и факты

Амурского тигра, бродящего около недели вблизи населённых пунктов Шкотовского муниципального округа Приморья, планируют отслеживать и возможно отлавливать. Для оперативного контроля за ситуацией была создана манёвренная группа, сообщил Telegram-канал «МинПрироды25».

Оперативное заседание, посвящённое участившимся случаям появления тигра в окрестностях посёлка Подъяпольское, прошло с участием представителей администрации округа, полиции и краевого Минприроды, в том числе заместителя министра Филиппа Шутова и главного консультанта Петра Бирюкова. Специалисты охотнадзора ведут постоянный мониторинг, включая территорию села Дунай, где зверя также видели.

Рассматривается вариант изъятия особи из естественной среды обитания для предотвращения конфликтных ситуаций с людьми.

Местным жителям рекомендовано соблюдать правила безопасности и при обнаружении следов тигра, визуального контакта с ним либо других нештатных случаев немедленно обращаться в службу 112 или Охотнадзор.