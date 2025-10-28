Тигра, пугающего сельчан в Шкотовском округе Приморья, планируют отловить

Оперативное заседание, посвящённое участившимся случаям появления тигра в окрестностях посёлка Подъяпольское, прошло с участием представителей администрации округа, полиции и краевого Минприроды, в том числе заместителя министра Филиппа Шутова и главного консультанта Петра Бирюкова. Специалисты охотнадзора ведут постоянный мониторинг, включая территорию села Дунай, где зверя также видели.