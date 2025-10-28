Тигра, пугающего сельчан в Шкотовском округе Приморья, планируют отловить

Амурского тигра, бродящего около недели вблизи населённых пунктов Шкотовского муниципального округа Приморья, планируют отслеживать и возможно отлавливать. Для оперативного контроля за ситуацией была создана манёвренная группа, сообщил Telegram-канал «МинПрироды25».
Оперативное заседание, посвящённое участившимся случаям появления тигра в окрестностях посёлка Подъяпольское, прошло с участием представителей администрации округа, полиции и краевого Минприроды, в том числе заместителя министра Филиппа Шутова и главного консультанта Петра Бирюкова. Специалисты охотнадзора ведут постоянный мониторинг, включая территорию села Дунай, где зверя также видели.
Рассматривается вариант изъятия особи из естественной среды обитания для предотвращения конфликтных ситуаций с людьми.
Местным жителям рекомендовано соблюдать правила безопасности и при обнаружении следов тигра, визуального контакта с ним либо других нештатных случаев немедленно обращаться в службу 112 или Охотнадзор.