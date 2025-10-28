Как изменилось положение Казахстана на Азиаде-2025 после 11-й золотой медали

Как пишет sportarena.kz, в весовой категории до 71 килограмма он дважды поднялся на высшую ступень пьедестала, оформив двойную победу.
Таким образом, сборная Казахстана занимает четвертое место в общем медальном зачете юношеских Азиатских игр. В активе национальной команды — 11 золотых, 9 серебряных и 20 бронзовых медалей.
Пока что лидирует Китай с 42 золотыми, 33 серебряными и 14 бронзовыми наградами. На втором месте находится Узбекистан (14−5−11), а третье место занимает Таиланд (13−12−6).
Ранее стало известно, что Казахстан занял первое место на континентальном турнире по регби среди стран Азии.