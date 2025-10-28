Ричмонд
В Новосибирске проверят теплосети с помощью зелёного красителя

Коммунальные службы Новосибирска 28 октября приступают к диагностике теплосетей с использованием безопасного красителя.

Источник: Аргументы и факты

Граждан просят не паниковать, если вода в кранах внезапно позеленеет.

В Новосибирске с 28 октября коммунальные службы начнут использовать специальный краситель для диагностики теплосетей. Эта мера необходима для выявления проблемных участков системы отопления.

Несмотря на необычный цвет, краситель абсолютно безопасен для здоровья. Жителям города не стоит беспокоиться из-за изменения цвета воды — это временная процедура, которая поможет специалистам проверить состояние труб и вовремя устранить неполадки.