Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о поражении от «Металлурга»

«Ястребы» проиграли со счётом 1:4.

Источник: Om1 Омск

В понедельник, 27 октября, на омской G-Drive Арене прошёл матч регулярного чемпионата КХЛ, где сразились «Авангард» и магнитогорский «Металлург». Омские «ястребы» проиграли со счётом 1:4 (0:1, 1:3, 0:0).

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал прошедшую игру.

«Мы не имеем права столько удаляться, начиная, наверное, с меня. Не имею я права оставлять команду 5 на 3 второй раз в сезоне, так что нужно где-то контролировать эмоции, стараться не удаляться и играть свой хоккей, который приносит пользу и результат», — отметил хоккеист.

По словам хоккеиста, он не согласен с тем, что во время игры у команды что-то не получалось.

«Я не могу сказать, что нам не хватает эмоций. У нас достаточное количество выходных, достаточное количество тренировок, хорошо провели два дня на льду. Не согласен, что сегодня что-то не получалось. Естественно, когда ты проигрываешь 1−4, нельзя это назвать хорошей игрой, но моменты были, где мы видели то, что мы хотим, но далеко не всю игру», — сказал Шарипзянов.