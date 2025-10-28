Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о поражении от «Металлурга»

«Я не могу сказать, что нам не хватает эмоций. У нас достаточное количество выходных, достаточное количество тренировок, хорошо провели два дня на льду. Не согласен, что сегодня что-то не получалось. Естественно, когда ты проигрываешь 1−4, нельзя это назвать хорошей игрой, но моменты были, где мы видели то, что мы хотим, но далеко не всю игру», — сказал Шарипзянов.