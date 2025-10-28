Как в Омске рождаются культурные проекты

В Омске кипит работа над будущим культурного ландшафта региона. На недавнем практическом семинаре, прошедшем на базе Проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), участники не просто учились писать заявки — они проживали полный цикл рождения проекта.
От первой порой робкой мысли до детального плана реализации. И именно здесь, в стенах офиса, абстрактные «хочу» превращаются в конкретные «как».
Подробности в материале omsk.aif.ru.
Чьи проекты могут изменить Омск.
Ярче любой теории говорят сами проекты. На семинаре представили инициативы, в которых есть и сердце, и социально-культурный смысл. Все проекты тесно связаны не только с культурным кодом Омской области, но и продвигают духовно-нравственные ценности.
Омич Александр Саленко планирует запустить уникальный культурный проект — серию подкастов «Непридуманные СВОими». Это не новостные сводки, а глубокие личные монологи участников специальной военной операции и их семей.
Проект стал важной культурной инициативой, сохраняющей живые свидетельства нашего времени. Через личные истории автор создает эмоциональный мост между слушателями и реальным опытом людей. Такой формат позволяет осмыслить происходящее через призму человеческих судеб, что делает проект значимым вкладом в современную культуру памяти. Подкасты дают возможность услышать те голоса, которые обычно остаются за кадром официальных репортажей.
«Слышали о войне, но не слышали от тех, кто её переживает? Это не новости — это реальная жизнь. Голоса тех, кого война затронула напрямую. Истории, которые заставляют задуматься, прочувствовать, запомнить», — говорит Александр Саленко.
Другая участница семинара, Анастасия Крайкина, планирует создать репетиционную студию для местных музыкантов. Инициатива родилась из-за острой нехватки доступных репетиционных пространств в городе.
Сейчас в Омске всего 3−4 репточки, при этом качество оборудования часто оставляет желать лучшего, а бронь в концертных площадках недоступна молодым коллективам. Это шанс дать подрастающему поколению альтернативу улице и виртуальному миру, место, где можно найти себя. В этом пространстве будет создаваться новый звук, новые культурные инициативы от творческих людей.
«Новый проект предполагает создание одной или двух репетиционных комнат с возможностью бесплатной записи. Это позволит начинающим музыкантам репетировать без финансовых барьеров и развивать местную музыкальную сцену», — говорит Анастасия.
Эти и многие другие проекты и есть будущее Омской области. Но у каждой гениальной идеи есть общая проблема: как грамотно её оформить, чтобы она получила шанс на реализацию? Решение этой задачи и есть миссия проектного офиса ПФКИ.
Чем помогает проектный офис.
Омский проектный офис ПФКИ, открывшийся в апреле 2025 года, стал настоящим хабом для творческих людей региона. Его главная цель — чтобы количество поданных заявок от Омской области (регион уже в тройке лидеров!) перешло в качество — в реальные победы и реализованные проекты.
«Больше проектов хороших и разных!» — это напутствие губернатора Виталия Хоценко, нанесенное на карту региона в офисе, стало его девизом.
Для этого команда офиса проводит практические семинары, где в формате деловых игр учит формулировать проблемы, ставить цели и прорабатывать решения. Специалисты оказывают индивидуальные консультации, помогая «упаковать» творческую идею в убедительную заявку.
Офис работает как единое окно, активно сотрудничая с правительством области, муниципалитетами и институтами гражданского общества, чтобы каждый перспективный проект получил максимальную поддержку.
Ваше время пришло.
Сейчас до 2 декабря 2025 года открыт приём заявок на очередной грантовый конкурс ПФКИ. Если у вас есть проект в сфере культуры, искусства или креативных индустрий — это ваш шанс. Подать заявку могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, а также индивидуальные предприниматели.
Президентский фонд культурных инициатив, который в 2026 году отметит своё пятилетие, делает этот сезон по-настоящему значимым. Не упустите возможность воплотить свою идею в жизнь.