Как в Омске рождаются культурные проекты

Сейчас в Омске всего 3−4 репточки, при этом качество оборудования часто оставляет желать лучшего, а бронь в концертных площадках недоступна молодым коллективам. Это шанс дать подрастающему поколению альтернативу улице и виртуальному миру, место, где можно найти себя. В этом пространстве будет создаваться новый звук, новые культурные инициативы от творческих людей.