48 единиц техники очищают от снега федеральные трассы в Хабаровском крае

Для обеспечения бесперебойного проезда на федеральных трассах Хабаровского края задействованы 48 единиц техники, сообщает пресс-служба ФКУ ДСД «Дальний Восток». Сегодня в регионе продолжается идти снег, а порывы ветра по долинам рек усиливаются до 15−28 м/с, на дорогах гололедные явления.
«На территории региона продолжаются осадки, начавшиеся 27 октября. Для обеспечения безопасного проезда на федеральных автомобильных дорогах задействованы 38 комбинированных дорожных машин, 5 автогрейдеров, 3 погрузчика, 2 трактора. Работы ведутся круглосуточно», — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, из-за ограничения видимости 27 октября с 18:00 по местному времени закрыто движение рейсовых автобусов на участке с 397-го по 533-й км (от перевала до Ванино) трассы А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре. Для восстановления проезда в кратчайшие сроки на данном отрезке пути работают 11 единиц спецтехники.
Диспетчерские пункты в ФКУ ДСД «Дальний Восток» и в подрядных организациях функционируют круглосуточно, оперативная информация о состоянии проезжей части и конструктивных элементов дорог поступает ежедневно.
ФКУ ДСД «Дальний Восток» просит автомобилистов по возможности воздержаться от поездок, в случае передвижения — быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.