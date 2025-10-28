48 единиц техники очищают от снега федеральные трассы в Хабаровском крае

Напомним, из-за ограничения видимости 27 октября с 18:00 по местному времени закрыто движение рейсовых автобусов на участке с 397-го по 533-й км (от перевала до Ванино) трассы А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре. Для восстановления проезда в кратчайшие сроки на данном отрезке пути работают 11 единиц спецтехники.