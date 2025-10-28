«Лукойл» может продать некоторые активы из-за санкций: в компании уже рассматривают предложения

Как предположила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен, санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» могут негативно повлиять на страны Европейского союза. Она подчеркнула, что Еврокомиссия регулярно проводит контакты с государствами ЕС, чтобы убедиться, что последствий возможно избежать. Сейчас, по словам представителя ЕК, Европа пытается минимизировать риски от введения американских санкций. При этом на данный момент негативного влияния не наблюдается, утвердила Анна-Каиса Итконен.