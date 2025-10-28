«Лукойл» может продать некоторые активы из-за санкций: в компании уже рассматривают предложения

Крупнейшая российская нефтяная компания «Лукойл» может продать некоторые зарубежные активы из-за наложенных санкций. Нефтегигант уже начал рассмотрение заявок от потенциальных покупателей. Об этом уведомили в пресс-службе «Лукойла», транслирует РИА Новости.
Утверждается, что компания выступила с таким предложением после введения новых ограничительных мер в отношении РФ со стороны Соединенных Штатов. Американское Министерство финансов 22 октября заявило о наложении санкций на две крупнейшие нефтяные компании России «Роснефть» и «Лукойл». В список также попали зарубежные дочки организаций.
В связи с ограничениями 27 октября в «Лукойле» сообщили о намерении продать часть международных активов. В уведомлении говорится, что компания будет обращаться в OFAC Министерства финансов США. «Лукойл» планирует просить продлить срок действия лицензии на сворачивание деятельности, чтобы обеспечить бесперебойную работу зарубежных активов. Обращение будет подано в случае такой необходимости, говорится в материале.
«ПАО “Лукойл” сообщает, что в связи с введением некоторыми государствами ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних компаний компания объявляет о намерении продать свои международные активы», — сказано в сообщении.
Как предположила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен, санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» могут негативно повлиять на страны Европейского союза. Она подчеркнула, что Еврокомиссия регулярно проводит контакты с государствами ЕС, чтобы убедиться, что последствий возможно избежать. Сейчас, по словам представителя ЕК, Европа пытается минимизировать риски от введения американских санкций. При этом на данный момент негативного влияния не наблюдается, утвердила Анна-Каиса Итконен.
Тем временем руководство «Лукойла» уже начало рассматривать возможности смены владельца ФК «Спартак». Компания может передать акции другому собственнику. Это позволило бы минимизировать последствия введенных ограничительных мер. Сам «Спартак» в санкционный список Соединенных Штатов не попал. Однако под действие ограничений попадают все организации клуба. «Лукойл» владеет 100% акций футбольного клуба.