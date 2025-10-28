Хабаровские врачи научились растворять тромбы

— У пациентов после перенесенного ковида мы наблюдаем много осложнений именно в легких, причем у достаточно молодых и трудоспособных людей. У них одна-единственная патология, нет оксигенации в легких. Они практически лежат, им трудно дышать, они задыхаются, — рассказывает главврач больницы Андрей Субботин. — И вот теперь люди возвращаются к жизни в активном состоянии. Они начинают дышать уже на операционном столе. Первая пациентка, которой мы выполнили такое оперативное вмешательство, когда все закончилось, попросила: а можно я своими ногами дойду до палаты? И ведь дошла!