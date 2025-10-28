Хабаровские врачи научились растворять тромбы

В краевой клинической больницы имени профессора Сергеева впервые на Дальнем Востоке удалили тромбы у пациентки сразу в двух лёгочных артериях. Заболевание, которое, как правило, развивается стремительно, почти неизбежно приводило к гибели пациента.
Теперь, благодаря высокотехнологичной операции, пациентка уже на операционном столе стала дышать полной грудью. Это еще одна прорывная технология, освоенная в больнице, которая реально спасает жизнь. Подробности — в материале ИА «Хабаровский край сегодня».
Из операционной — на своих ногах.
В больницу поступила женщина 48 лет с диагнозом — тромбоз обеих легочных артерий. Состояние пациентки врачи оценили как тяжелое, у нее наблюдалась перегрузка правых отделов сердца, она с трудом дышала, а потому больную сразу же поместили в реанимационное отделение. Задача в таких ситуациях — восстановить легочный кровоток, чтобы спасти жизнь и предотвратить тяжелые осложнения.
Пациентке сделали операцию через прокол в бедренной вене. Суть нового метода заключается в комбинированном применении препарата-тромболитика, который вводится больному в легочные артерии, и действия ультразвуковой волны, разрушающей тромбы.
Причем препарат применяется точечно, то есть вводится в сами тромбы, а дозы оказываются в разы меньше, чем при стандартном лечении, что снижает риски кровотечения. А они бывают достаточно серьезными, что чревато геморрагическими инсультами.
Под эту методику больница приобрела современную систему «Экос», которая применяется при легочных, венозных и артериальных тромбозах. Разрабатывалась она давно, но только недавно зарегистрирована в стране, и больница смогла ее получить.
В структуре смертности тромбоз занимает третье место после инфарктов и инсультов. Врачи признаются, что до недавних пор не было метода, который был бы способен существенно снизить эту статистику. Новое устройство очень перспективно.
Дело в том, что заболевание достаточно распространено, на 100 тысяч населения 60−100 пациентов болеют тромбозом. Летальный исход в течение месяца достигает 20 процентов, пациенты могли быть выписаны из больницы, но шансов выжить у них практически не было.
Тромбоэмболия артерии лёгкого, особенно легочного ствола, тоже практически неизбежная смерть.
— У пациентов после перенесенного ковида мы наблюдаем много осложнений именно в легких, причем у достаточно молодых и трудоспособных людей. У них одна-единственная патология, нет оксигенации в легких. Они практически лежат, им трудно дышать, они задыхаются, — рассказывает главврач больницы Андрей Субботин. — И вот теперь люди возвращаются к жизни в активном состоянии. Они начинают дышать уже на операционном столе. Первая пациентка, которой мы выполнили такое оперативное вмешательство, когда все закончилось, попросила: а можно я своими ногами дойду до палаты? И ведь дошла!
Лечение без ампутации.
Почему в первой краевой так серьезно занимаются этой патологией? Потому что прекрасно знают: как стояла на первом месте смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, так и стоит. Врачи уже работают на сосудах головы и шеи, живота.
— Тромбоэмболия артерии, которая снабжает органы брюшной полости кровью, — это тоже практически либо смерть, либо глубочайшая инвалидность, — замечает главврач. — И когда человеку без разреза выполняют операцию и он на третий-четвертый день уходит домой абсолютно здоровым, это, конечно, производит очень сильное впечатление. Также мы работаем и на сосудах конечностей — верхних и нижних. То есть, у нас нет белых пятен в оказании помощи при сердечно-сосудистой патологии.
Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Илья Блох, который провел уникальную операцию, добавляет, что есть примеры того, что с помощью этого метода успешно лечат артерии нижних конечностей.
По сути, это альтернатива хирургической операции. У врачей расширяются возможности помочь больным, при этом не ампутируя ноги.
Он очень надеется, что в следующем году ФОМС увеличит количество высокотехнологичных операций для больных с тромбозом легочных артерий по полису обязательного медицинского страхования, и они смогут помочь большему количеству пациентов.
Можно ли избежать образования тромбов? Кто в группе риска?
Медики говорят, что явление это многофакторное, но в числе прочих — пассивный образ жизни, гиподинамия и даже гормональные препараты, которые применяют женщины в качестве контрацептивов.
Рекомендации тут традиционные — здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек. О вредных привычках все знают, но мало кто задумывается, как они могут однажды аукнуться самым неожиданным образом.
Искусственный сустав как свой собственный.
Итак, освоена еще одна высокотехнологичная операция. Важно, что она расширяет возможности лечения заболевания ног.
В больнице уже несколько лет успешно оперируют пациентов с ишемией нижних конечностей — заболеванием, чаще всего связанным с атеросклерозом сосудов — утолщением стенок артерий за счет холестериновых бляшек.
Увеличиваясь в размере, они сужают просвет сосуда и могут полностью перекрыть кровоток. Андрей Субботин заметил, что они практически перестали делать ампутации нижних конечностей.
— В прошлом году в крае сделано тысячу ампутаций нижних конечностей, тысячу человек остались без ног, — говорит главврач. — Они стали инвалидами. Но мы успешно провели 270 операций по удалению тромбов, и люди остались на своих ногах!
Тема ампутации конечностей стала особенно актуальной теперь, когда первая краевая больница стала центром оказания помощи военным, которые получили тяжелейшие ранения. Больница сотрудничает с Дальневосточным университетом путей сообщения, там уже печатают протезы и готовы делать это дальше.
— Недавно они изготовили нам ухо, нос, — привел пример такого сотрудничества мой собеседник. — Наша задача — внедрить бионические протезы рук и ног. Зачем, допустим, брать стандартный сустав, когда мы его можем индивидуально отпечатать? И сегодня страна этим занимается, в том числе Хабаровский край. То есть, человека обследуют, выводят все параметры и печатают сустав, который ничем не отличается от того, какой у него был.
По мнению военных, особенность нынешнего ведения боевых действий на СВО заключается в том, чтобы не убить солдата, а ранить его. И тогда человек не сможет оставаться активным, работать, его будут обслуживать пять-шесть человек, выпадающих из экономики.
Это чисто экономическая война, жестокая и беспощадная. И тут врачи выполняют особую миссию — возвращают в жизнь здоровых людей.
Руководитель госпиталя имени Бурденко на недавней конференции по военно-полевой хирургии, которая проходила в Хабаровске, сказал, что он не ожидал увидеть здесь такой уровень помощи, признав: первая краевая больница — ведущее медучреждение, которое готово справиться с любой, самой сложной патологией.
Говоря о высоких технологиях, в частности о пересадках органов, которые делают в больнице, Андрей Субботин заметил, что пока это донорские органы, но скоро люди пойдут дальше и научатся их выращивать — такие же индивидуальные, как протезы.
И это уже реальность, к которой медики подошли вплотную.