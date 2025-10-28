Британские власти отдадут мигрантам военные казармы, расселить планируют 10 тыс

Военные казармы будут использоваться в качестве пунктов для размещения нелегальных мигрантов в Великобритании. Об этом информирует издание The Times со ссылкой на британское МВД.
Сообщается, что с конца ноября начнётся размещение нелегалов в бараках армейской базы около Инвернесса в Шотландии и тренировочного военного лагеря в Восточном Сассексе. Здесь предполагается поселить до 900 нелегальных мигрантов, в будущем в казармах смогут разместиться до 10 000 искателей убежища.
Главная задача размещения мигрантов на бывших военных объектах — сократить расходы на содержание в отелях, что вызывает всё большее недовольство общества.
Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что будущие мигранты в Великобритании должны будут «заслужить право» на постоянное проживание.
Напомним, в МВД Великобритании признали, что страна утратила контроль над своими границами из-за массового наплыва в страну нелегальных мигрантов.
Ранее Лондон выразил возмущение тем, что Франция потакает нелегальной миграции в Британию.