Рак в 46 лет: от болезни сгорела автор хитов Булановой Ирина Севастьянова

25 октября скончалась 46-летняя известный поэт-песенник, автор хитов для Татьяны Булановой и других звезд Ирина Севастьянова. Трагическую новость подтвердили ее близкие друзья, раскрыв детали последних месяцев жизни талантливой женщины и ее творческие планы, которым не суждено сбыться при ее жизни.
От первого стихотворения к хитам.
Ирина Севастьянова родилась 27 апреля 1979 года в Абхазии. О ее ранних годах известно немного. По словам близких, ее жизнь была непростой, полной крутых поворотов.
Ирина Севастьянова писала стихи давно. Она отправляла свои тексты исполнителям, которым, по ее мнению, подобная лирика была близка. Так она познакомилась с Надеждой и Алмасом Багратиони.
В эксклюзивном разговоре с aif.ru Надежда, с которой Ирину связывали не только рабочие, но и теплые дружеские отношения, поделилась историей их дружбы.
«Наше общение началось с песни “По-прежнему твой”, текст которой написала Ирина. Она присылала много текстов для Алмаса, но вот этот пробил до мурашек. Мы начали сотрудничать и сдружились, общались уже не только на рабочие темы, но и на личные», — поделилась Багратиони.
По словам Надежды, следующей песней на стихи Ирины стала «Друг для друга».
«Очень красивая песня, она очень нравится людям. Алмас выбрал еще много стихотворений Иры, которые уже стали или станут песнями. Например, его зацепила шуточная песня про жену-змеюку. Ирина призналась, что просто так написала такое шуточное стихотворение. А Алмас его забрал себе в репертуар, написал музыку на нее», — рассказала подруга поэтессы.
А не так давно песни Севастьяновой украсили репертуар Татьяны Булановой. Ирина очень гордилась этим. За три дня до смерти на своей странице в соцсети Севастьянова опубликовала новую песню Булановой «Возвращайтесь, пацаны», текст с которой она написала.
«Песня хорошая и нужная», — отреагировали поклонники поэта-песенника.
«Когда Ирина рассказала о диагнозе, мы были в шоке»: битва с болезнью.
Причиной смерти Ирины Севастьяновой стала онкология. Об этом aif.ru рассказала ее подруга Надежда Багратиони.
«Когда Ирина рассказала о своем онкологическом диагнозе, мы были в шоке. Старались ее поддерживать. Ирина сама не унывала, продолжала работать», — поделилась Багратиони.
Скорость, с которой развивались события, шокирует: еще 24 октября подруги активно переписывались в мессенджерах, а уже 25 октября телефон Ирины был отключен. О ее смерти супруги Багратиони сообщил общий знакомый.
«Она ушла на пике карьеры»: невышедшие хиты и пророческая песня.
Ирина Севастьянова оставила после себя богатое творческое наследие, значительную часть которого публика услышит уже после ее смерти. Как отметил композитор Дмитрий Прянов, сотрудничавший с Ириной, она ушла из жизни в момент наивысшего творческого подъема.
«В декабре выйдет альбом Татьяны Булановой, для которого уже записали девять песен Ирины, остальные в работе. К сожалению, она ушла на пике своей творческой карьеры, она была безумно талантлива. Ирина мне высылает 10 текстов, и я понимаю, что все 10 надо брать в работу. Ирина буквально жила своим творчеством. Мы дня за 3−4 до ее ухода переписывались, обсуждали планы», — отметил Прянов.
Отдельную символичную и пронзительную ноту в эту историю вносит песня «Прощаю». Подруга Надежда Багратиони считает ее пророческой.
«Текст песни “Прощаю”, как рассказывала сама Ирина, написан про нее саму, про ее жизнь. И она получилась пророческой, что Ирина всех простила».
Эти слова сейчас воспринимаются как ее глубоко философское послание миру.
Песни на стихи Ирины Севастьяновой в репертуаре Екатерины Семеновой, Марины Девятовой, Сергея Куприка и других артистов. Ее творчество, пронизанное искренностью и личными переживаниями, находило отклик в сердцах миллионов слушателей.