Рак в 46 лет: от болезни сгорела автор хитов Булановой Ирина Севастьянова

«В декабре выйдет альбом Татьяны Булановой, для которого уже записали девять песен Ирины, остальные в работе. К сожалению, она ушла на пике своей творческой карьеры, она была безумно талантлива. Ирина мне высылает 10 текстов, и я понимаю, что все 10 надо брать в работу. Ирина буквально жила своим творчеством. Мы дня за 3−4 до ее ухода переписывались, обсуждали планы», — отметил Прянов.