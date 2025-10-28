Новосибирцам напомнили о простых шагах для профилактики инсульта

По словам врача-невролога, доктора медицинских наук, заведующей кафедрой неврологии НГМУ Ларисы Щепанкевич, инсульт нередко становится следствием нарушений в работе сердца и сосудов. Об этом пишет Горсайт.
«Мозг — сложный орган, пронизанный сетью мельчайших сосудов, которые снабжают его кислородом и глюкозой. Малейший сбой в кровообращении приводит к тому, что клетки мозга начинают страдать от нехватки питания», — объяснила специалист.
Одним из главных факторов риска, по её словам, является мерцательная аритмия. При этом заболевании важно своевременно обращаться к кардиологу и строго выполнять его рекомендации — это помогает восстановить нормальный ритм сердца и предотвратить нарушение мозгового кровоснабжения.
Не меньшую опасность представляет гипертония.
«Многие ошибаются, считая, что повышенное давление можно не лечить, если самочувствие остаётся нормальным. Это серьёзное заблуждение. Стабильное давление и правильный тонус сосудов — основа нормальной работы мозга», — подчеркнула Щепанкевич.
Поддерживать сосуды в порядке помогает контроль артериального давления, приём назначенных лекарств и корректировка образа жизни.
Отдельное внимание врач обратила на атеросклероз, заболевание, при котором сосуды забиваются бляшками, мешающими притоку крови к мозгу. Даже при нормальном уровне холестерина врач должен определить, требуется ли лечение для снижения «плохого» холестерина.
Щепанкевич предупредила, что хронические сердечно-сосудистые нарушения со временем приводят к ухудшению памяти, потере концентрации и развитию деменции.
Инсульт — это болезнь сосудов, а не только мозга. Её можно предотвратить, если вовремя обращать внимание на давление, уровень холестерина и общее состояние сердца", — отметила она.
По словам специалиста, профилактика инсульта начинается с детства, важно вести активный образ жизни, следить за питанием, не забывать о регулярных обследованиях и общении с людьми — социальная активность положительно влияет на здоровье мозга.