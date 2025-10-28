Новосибирцам напомнили о простых шагах для профилактики инсульта

Одним из главных факторов риска, по её словам, является мерцательная аритмия. При этом заболевании важно своевременно обращаться к кардиологу и строго выполнять его рекомендации — это помогает восстановить нормальный ритм сердца и предотвратить нарушение мозгового кровоснабжения.