Должница по алиментам скрывалась от суда в Хабаровском крае

Теперь ей грозит уголовная ответственность.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае сотрудники ГУФССП нашли 35-летнюю жительницу Ванинского района, которая не выплачивала алименты и не участвовала в жизни своих детей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Ранее должницу привлекли к административной ответственности по статье КоАП РФ и предупредили о возможной уголовной ответственности. Женщина продолжила скрываться, и в отношении нее завели уголовное дело по статье УК РФ.

«После получения информации о ее местонахождении судебные приставы выехали по адресу, где она скрывалась у приятеля, и доставили ее в суд», — рассказали в ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Теперь женщине предстоит ответить за уклонение от уплаты алиментов.