В Комсомольске-на-Амуре огонь охватил квартиру, погибла кошка

Днём в Комсомольске-на-Амуре загорелась квартира на втором этаже жилого дома на улице Копровая, сообщает телеграм-канал МЧС Хабаровского края.
Пламя охватило стены, потолок, мебель и вещи, перекинулось на балкон и чердачное перекрытие. Общая площадь возгорания составила около 20 квадратных метров.
Пожарные вскрыли крышу, чтобы убедиться, что скрытых очагов огня больше нет. К сожалению, во время происшествия погибла домашняя кошка.
Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России, — сообщает ведомство.