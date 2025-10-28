Ричмонд
В Комсомольске-на-Амуре огонь охватил квартиру, погибла кошка

Пожар произошёл в микрорайоне Амурсталь на улице Копровая.

Источник: Соцсети

Днём в Комсомольске-на-Амуре загорелась квартира на втором этаже жилого дома на улице Копровая, сообщает телеграм-канал МЧС Хабаровского края.

Пламя охватило стены, потолок, мебель и вещи, перекинулось на балкон и чердачное перекрытие. Общая площадь возгорания составила около 20 квадратных метров.

Пожарные вскрыли крышу, чтобы убедиться, что скрытых очагов огня больше нет. К сожалению, во время происшествия погибла домашняя кошка.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России, — сообщает ведомство.