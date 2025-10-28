Ричмонд
На участке дороги «Братск-Усть-Илимск» ограничили движение для фур и автобусов

Проезд временно закрыт из-за плохой дороги.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На участке дороги «Братск-Усть-Илимск» ограничили движение для большегрузов и автобусов. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, временные меры ввели с 7 часов 28 октября с 0 по 70 километр.

— Также ограничение распространяется на участок с 246 по 70 километр Усть-Илимского района, — пояснили в пресс-службе полиции.

Проезд временно закрыт из-за плохой дороги. Инспекторы рекомендуют водителям воздержаться от движения по данному маршруту. Информация о возобновлении транспортного сообщения будет предоставлена позднее.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что движение на федеральной трассе «Сибирь» в Нижнеудинском районе восстановлено. Дорога была перекрыта из-за массовой аварии с семью большегрузами и одной легковушкой.