Клименко оценил вероятность полной блокировки WhatsApp и Telegram в России

Появившуюся в сети информацию блокировке WhatsApp* и Telegram с 1 ноября 2025 года прокомментировал aif.ru председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.
«Я думаю, что никто сейчас точно не может ответить на вопрос о блокировке этих мессенджеров. Есть гипотеза. И сейчас гипотеза ухудшения качества работы WhatsApp* и Telegram работает. Я думаю, что улучшения точно не будет, по крайней мере, в ближайшее время. Ситуация несколько похожа на историю с YouTube», — отметил он.
По мнению Клименко, WhatsApp* и Telegram со временем станут менее востребованы из-за сокращения их функционала.
«Без голосовых звонков и WhatsApp* и Telegram в целом, наверное, обречены. Сейчас в этих мессенджерах тормозится не только голос, но и пересылка файлов. Если у WhatsApp* и Telegram будут отключены самые важные функции, которые востребованы у пользователей, речь идет об истории пересылки текстов и документов и голосовых звонков, то их привлекательность снижается», — добавил эксперт.
Ранее сообщалось о том, что Роскомнадзор принимает меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров WhatsApp* и Telegram с целью «противодействия преступникам».
*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.