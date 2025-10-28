Клименко оценил вероятность полной блокировки WhatsApp и Telegram в России

«Я думаю, что никто сейчас точно не может ответить на вопрос о блокировке этих мессенджеров. Есть гипотеза. И сейчас гипотеза ухудшения качества работы WhatsApp* и Telegram работает. Я думаю, что улучшения точно не будет, по крайней мере, в ближайшее время. Ситуация несколько похожа на историю с YouTube», — отметил он.