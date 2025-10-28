Умерла автор песен Булановой Ирина Севастьянова: почему поэтесса просила похоронить ее в Абхазии

Поэт-песенник Ирина Севастьянова скончалась в больнице в Сочи 25 октября. Об этом ТАСС сообщил композитор Дмитрий Прянов.
«Если я не ошибаюсь, ее не стало в субботу, 25 [октября]. Ирина жила в Сочи, лежала в больнице. Там она и скончалась», — сообщил собеседник агентства.
Композитор отметил, что Севастьянова умерла от онкологического заболевания. Согласно воле усопшей, ее тело перевезут в Абхазию и там предадут земле. Дело в том, что именно в Абхазии похоронен отец Ирины Севастьяновой, и она хотела быть захороненной вместе с ним.
Композиции на стихи, в свое время, исполняли Екатерина Семенова, Марина Девятова, Сергей Куприк и другие артисты. Кроме того, поэтесса была автором слов к хитам Татьяны Булановой. Среди них: треки «Я к тебе вернусь», «Папа», «Возвращайтесь, пацаны».
27 октября сообщалось о смерти актер фильма «Какая чудная игра» Геннадий Назаров. 58-летний артист ушел из жизни в одной из московских больниц. Причина смерти не раскрывается, однако известно, что Назаров долго и тяжело болел. При этом он лишь на полгода пережил жену Наталью Назарову, которая скончалась от рака.
В этот же день умер Дмитрий Синочкин, знаменитый петербургский журналист, главный редактор журнала «Пригород» и эксперт в области градостроительства. Ему было 68 лет.
В Швеции в возрасте 70 лет умер актер и музыкант Бьёрн Андресен. Широкую популярность артист получил, сыграв в итальянском фильме «Смерть в Венеции». После этого режиссер Кристиан Петри снял об Андерсене документальный фильм «Самый красивый мальчик в мире». Это «звание» закрепилось за артистом закрепилось на всю оставшуюся жизнь.
А несколькими днями ранее стало известно о кончине Алексея Золотницкого, заслуженного артиста России, театрального и киноактера, а также одного из самых узнаваемых голосов отечественного дубляжа голливудских фильмов. Ему было 79 лет.
Кроме того, из жизни ушел Павел Козмопулос — участник КВН, игравший в «Сборной Пятигорска» и актёр, снявшийся в картине «Самый лучший фильм». КВНщик скончался в возрасте 44 лет. Причиной смерти стала онкология. Артист умер после длительного нахождения в медицинском учреждении города Минеральные Воды.