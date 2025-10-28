Умерла автор песен Булановой Ирина Севастьянова: почему поэтесса просила похоронить ее в Абхазии

27 октября сообщалось о смерти актер фильма «Какая чудная игра» Геннадий Назаров. 58-летний артист ушел из жизни в одной из московских больниц. Причина смерти не раскрывается, однако известно, что Назаров долго и тяжело болел. При этом он лишь на полгода пережил жену Наталью Назарову, которая скончалась от рака.