Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Барыс» на выезде проиграл «Нефтехимику»

В следующем матче 29 октября подопечные Михаила Кравца в Омске сыграют с «Авангардом».

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 28 окт — Sputnik. В первом матче выездной серии «Барыс» встречался с «Нефтехимиком».

Тренерский штаб астанчан вновь не стал перетряхивать состав, ограничившись традиционной заменой вратаря — игру начал Андрей Шутов. Стартовый отрезок прошёл под диктовку хозяев. Уже во второй смене Владислав Барулин оказался успешен на добивании. А чуть позже с пятака отличился Матвей Надворный.

«Барыс» вернул в игру Ансар Шайхмедденов, заставивший капитулировать Филиппа Долганова броском из-под защитника. Почти сразу астанчане заработали большинство, однако ситуацией после несогласованных действий соперников воспользовался Кирилл Капустин, восстановивший разрыв в две шайбы.

Гол Райли Уолша в самом начале заключительной трети окончательно вернул интригу в игру. Но больше огорчить нижнекамцев у «Барыса» так и не получилось.

29 октября подопечные Михаила Кравца в Омске сыграют с «Авангардом».