«Барыс» на выезде проиграл «Нефтехимику»

АСТАНА, 28 окт — Sputnik. В первом матче выездной серии «Барыс» встречался с «Нефтехимиком».
Тренерский штаб астанчан вновь не стал перетряхивать состав, ограничившись традиционной заменой вратаря — игру начал Андрей Шутов. Стартовый отрезок прошёл под диктовку хозяев. Уже во второй смене Владислав Барулин оказался успешен на добивании. А чуть позже с пятака отличился Матвей Надворный.
«Барыс» вернул в игру Ансар Шайхмедденов, заставивший капитулировать Филиппа Долганова броском из-под защитника. Почти сразу астанчане заработали большинство, однако ситуацией после несогласованных действий соперников воспользовался Кирилл Капустин, восстановивший разрыв в две шайбы.
Гол Райли Уолша в самом начале заключительной трети окончательно вернул интригу в игру. Но больше огорчить нижнекамцев у «Барыса» так и не получилось.
29 октября подопечные Михаила Кравца в Омске сыграют с «Авангардом».