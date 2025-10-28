«Барыс» на выезде проиграл «Нефтехимику»

Тренерский штаб астанчан вновь не стал перетряхивать состав, ограничившись традиционной заменой вратаря — игру начал Андрей Шутов. Стартовый отрезок прошёл под диктовку хозяев. Уже во второй смене Владислав Барулин оказался успешен на добивании. А чуть позже с пятака отличился Матвей Надворный.