Судмедэксперт, продававший информацию об умерших, избежал наказания

Верховный суд России полностью оправдал и освободил из-под стражи судмедэксперта из Мордовии Михаила Таганова, которого обвиняли в продаже данных умерших. Об этом говорится в определении суда.
Читать далее.
Верховный суд России полностью оправдал и освободил из-под стражи судмедэксперта из Мордовии Михаила Таганова, которого обвиняли в продаже данных умерших. Об этом говорится в определении суда.
Верховный суд России полностью оправдал и освободил из-под стражи судмедэксперта из Мордовии Михаила Таганова, которого обвиняли в продаже данных умерших. Об этом говорится в определении суда.
Читать далее.