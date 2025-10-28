Ричмонд
Судмедэксперт, продававший информацию об умерших, избежал наказания

Верховный суд России полностью оправдал и освободил из-под стражи судмедэксперта из Мордовии Михаила Таганова, которого обвиняли в продаже данных умерших. Об этом говорится в определении суда.

