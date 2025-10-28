Маск запустил аналог Википедии «Grokipedia» с использованием ИИ

Американский бизнесмен Илон Маск выполнил свое обещание и внедрил в Сеть аналог Википедии «Grokipedia». Сайт работает с использованием искусственного интеллекта. Его основала компания xAI, принадлежащая Илону Маску.
Название «Grokipedia» произошло от наименования нейросети Grok. Этот чат-бот используется для решения различных задач, в том числе, поиска информации, генерации текстов и другого.
По данным на 05:10, ресурс «Grokipedia» содержит уже более 885 тысяч статей. Они написаны при использовании искусственного интеллекта. Начальная страница сайта содержит поисковую строку. В нее можно вбить любой запрос.
Сам Илон Маск, по всей вероятности, решил покинуть пост генерального директора Tesla. Бизнесмен пригрозил уходом из компании, если акционеры не выплатят ему компенсацию в почти 1 триллион долларов.