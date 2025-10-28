Матвийчук: армия РФ может добиться полного освобождения ДНР до конца года

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил освобождение территории Донецкой Народной Республики до конца 2025 года после освобождения Красноармейска (Покровска), где в окружении находится группировка ВСУ численностью до 6 тысяч человек.
«Красноармейск — не просто укрепленный район, это стратегически важный для ВСУ пункт, с падением которого полностью нарушается устойчивость обороны на операционном направлении. Красноармейск кратчайшим путем позволяет российской армии воздействовать на подконтрольную Украине высокоразвитую промышленную зону — Краматорск и Славянск. Кстати, под Константиновкой мы уже добиваем противника и подступаем к этой агломерации», — сказал Матвийчук.
То есть, пояснил военный эксперт, с падением Красноармейска российские бойцы вплотную приступят к реализации намерений и планов по взятию Краматорска и Славянска.
«Произойдет ли это в этом году? Посмотрим, как все будет развиваться. Я всегда говорю, что не нужно торопиться, потому что быстрое наступление, быстрые штурмы влекут за собой большие потери. Поэтому лучше действовать, как мы это умеем: проводить фланговые удары, изнуряя противника… Но, конечно, хотелось бы, чтобы операция по освобождению ДНР завершилась к концу года», — подытожил Матвийчук.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российские военные окружили украинские подразделения в районе Красноармейска. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что большая часть города находится под контролем войск РФ. Владимир Зеленский признал, что российская армия вошла в Красноармейск и за него ведутся бои.