Cотни людей неожиданно вышли на протест против солиста Rammstein

Сам Линдеманн, которому 62 года, прибыл с опозданием — к этому моменту протестующие уже разошлись. Он был однjq из 40 приглашённых знаменитостей. Вице-премьер Саксонии Петра Кеппинг решила не приходить, чтобы, по её словам, снизить напряжение. Министр науки Себастьян Гемков назвал акции «нормальным выражением мнения».