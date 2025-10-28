Cотни людей неожиданно вышли на протест против солиста Rammstein

В Лейпциге (Германия) около четырёхсот человек собрались у здания оперы, где ждали вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна.
Люди вышли на красную дорожку, кричали «Позор!» и выступали против сексуального насилия и злоупотребления властью, в которых ранее обвиняли музыканта. Полиция остановила попытки прорваться внутрь.
Сам Линдеманн, которому 62 года, прибыл с опозданием — к этому моменту протестующие уже разошлись. Он был однjq из 40 приглашённых знаменитостей. Вице-премьер Саксонии Петра Кеппинг решила не приходить, чтобы, по её словам, снизить напряжение. Министр науки Себастьян Гемков назвал акции «нормальным выражением мнения».
Против фронтмена Rammstein в 2023 году возбуждали уголовное дело по обвинениям в сексуальном насилии, но летом расследование прекратили. Все обвинения Линдеманн отрицал.
Читайте также: Учительница занялась сексом со школьником у себя и попалась на «горячем».