Разрушившееся над Подмосковьем яркое небесное тело могло быть астероидом

По предварительным оценкам, объект двигался со скоростью около 20 км/с на высоте от 60 до 100 километров. Траектория полёта пролегала в 450−500 километрах к северу от Москвы. Такие скорости свидетельствуют о том, что это был астероид. Однако болид наблюдался около 25 секунд — это слишком долго для астероида, но характерно для космического мусора. Интенсивная фрагментация объекта, которую зафиксировали в понедельник утром, также типична для искусственных объектов.