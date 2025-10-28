Разрушившееся над Подмосковьем яркое небесное тело могло быть астероидом

«Предварительная информация по траектории болида показывает наличие некоторого числа странностей», — уточняется в сообщении.
По предварительным оценкам, объект двигался со скоростью около 20 км/с на высоте от 60 до 100 километров. Траектория полёта пролегала в 450−500 километрах к северу от Москвы. Такие скорости свидетельствуют о том, что это был астероид. Однако болид наблюдался около 25 секунд — это слишком долго для астероида, но характерно для космического мусора. Интенсивная фрагментация объекта, которую зафиксировали в понедельник утром, также типична для искусственных объектов.
В Лаборатории также отметили два странных момента. Во-первых, не поступали сообщения о наблюдении объекта в зените, хотя согласно расчётам, он летел над крупными городами, и таких свидетельств должно быть много. Во-вторых, основная часть видео поступила из Москвы, хотя логичнее было бы ожидать данных из Санкт-Петербурга, Вологды или Череповца, которые находились на траектории полёта.
Кроме того, учёные полагают, что если бы объект двигался на высоте 400−500 км, ему потребовалась бы исключительно высокая скорость.
Ранее NASA ограничило доступ к данным об астероиде после появления болида над Москвой. Исследователи допускают возможную связь между исчезновением данных о небесном теле и событиями в московском регионе. Ранее в социальных сетях появились многочисленные свидетельства наблюдения яркого светящегося объекта, который, предположительно, мог быть метеоритом или фрагментом космического мусора. Многочисленные видеозаписи зафиксировали пролёт болида около 6:30 по местному времени.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.