Ямайке угрожает ураган «Мелисса»

Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что ураган «Мелисса» представляет серьезную угрозу для Ямайки, где в ближайшие часы ожидаются разрушительные ветра, сильные наводнения и штормовые волны. По прогнозам синоптиков, наиболее тяжелые последствия стихии могут проявиться в ночь на вторник и утром следующего дня.