Ямайке угрожает ураган «Мелисса»

«Мелисса» может вызвать серьезные последствия по всему региону Карибского бассейна.

Источник: Аргументы и факты

Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что ураган «Мелисса» представляет серьезную угрозу для Ямайки, где в ближайшие часы ожидаются разрушительные ветра, сильные наводнения и штормовые волны. По прогнозам синоптиков, наиболее тяжелые последствия стихии могут проявиться в ночь на вторник и утром следующего дня.

Метеорологи отмечают, что в зоне прохождения эпицентра урагана возможны масштабные разрушения построек и повреждения инфраструктуры. Власти острова уже предупреждают жителей о необходимости соблюдать меры безопасности и готовиться к чрезвычайным ситуациям.

Помимо Ямайки, под удар стихии могут попасть восточные районы Кубы, а также Гаити, Багамские, Каймановы и Бермудские острова. Специалисты подчеркивают, что «Мелисса» сохраняет высокую силу и может вызвать серьезные последствия по всему региону Карибского бассейна.

Ранее в связи с надвигающимся ураганом «Мелисса», власти США организовали экстренную эвакуацию примерно тысячи человек с военно-морской базы, расположенной в заливе Гуантанамо на юго-востоке Кубы.