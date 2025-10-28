Ямайке угрожает ураган «Мелисса»

Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что ураган «Мелисса» представляет серьезную угрозу для Ямайки, где в ближайшие часы ожидаются разрушительные ветра, сильные наводнения и штормовые волны. По прогнозам синоптиков, наиболее тяжелые последствия стихии могут проявиться в ночь на вторник и утром следующего дня.
Метеорологи отмечают, что в зоне прохождения эпицентра урагана возможны масштабные разрушения построек и повреждения инфраструктуры. Власти острова уже предупреждают жителей о необходимости соблюдать меры безопасности и готовиться к чрезвычайным ситуациям.
Помимо Ямайки, под удар стихии могут попасть восточные районы Кубы, а также Гаити, Багамские, Каймановы и Бермудские острова. Специалисты подчеркивают, что «Мелисса» сохраняет высокую силу и может вызвать серьезные последствия по всему региону Карибского бассейна.
Ранее в связи с надвигающимся ураганом «Мелисса», власти США организовали экстренную эвакуацию примерно тысячи человек с военно-морской базы, расположенной в заливе Гуантанамо на юго-востоке Кубы.