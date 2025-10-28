Певица Mona отменила концерт в Новосибирске из-за бронхита

— До последнего боролась и работала, ничего не двигая и не перенося, что привело меня к осложнением. Я не могу поправиться с 11 числа. Сейчас нахожусь в таком состоянии, что физически не справлюсь с 4 концертами подряд, да еще и с перелетами/переездами по стране, — рассказала Mona в своем телеграм-канале.