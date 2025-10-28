Певица Mona отменила концерт в Новосибирске из-за бронхита

Концерт певицы Дарьи Кустовской, известной как Mona, который должен был пройти 29 ноября в новосибирском клубе «Подземка», отменили. Артистка рассказала, что ей диагностировали острый гнойный бронхит.
— До последнего боролась и работала, ничего не двигая и не перенося, что привело меня к осложнением. Я не могу поправиться с 11 числа. Сейчас нахожусь в таком состоянии, что физически не справлюсь с 4 концертами подряд, да еще и с перелетами/переездами по стране, — рассказала Mona в своем телеграм-канале.
В Иркутске, Красноярске, Новосибирске и Ярославле концерты перенесены на неопределенный срок. При этом Mona пообещала вернуться на сцену уже 7 ноября. Продажа билетов на отмененные шоу на официальном сайте приостановлена.