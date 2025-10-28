Визажист раскрыла лайфхак, как сделать жуткий макияж на Хэллоуин без спецгримма

Хэллоуин уже близко, а значит, пора продумать не только костюм, но и макияж. Чтобы создать по-настоящему страшный образ, вовсе не обязательно покупать дорогой грим. Визажист, стилист, мастер по прическам Анастасия Ярополова в беседе с KP.RU раскрыла лайфхак, как сделать жуткий макияж из обычных средств.
— Самый простой вариант — это сделать макияж на Хэллоуин с помощью черных теней для глаз и красной помады для губ: что-то вроде классического образа рок-звезды, — поделилась специалист.
По словам визажиста, добавить жуткий элемент можно при помощи подручных средств. Для этого нужно смешать вазелин и кукурузный крахмал один к одному, добавить немного тонального крема — получится масса, похожая на пластилин.
— Ее нужно нанести на лицо и распределить неравномерно, затем по центру кистью нанести красную помаду и по краям черные тени. В итоге получится рваная рана: это очень жутко, и для Хэллоуина то, что нужно. А кровь можно сделать с помощью меда и красной краски, — добавила визажист.
По словам мастера, такой макияж выглядит реалистично и идеально подходит для вечеринки. Главное — не забывать, что плотный грим может быстро «поплыть» из-за тепла или движения, поэтому лучше не трогать лицо руками и при необходимости немного подправлять макияж.