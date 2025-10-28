Визажист раскрыла лайфхак, как сделать жуткий макияж на Хэллоуин без спецгримма

— Ее нужно нанести на лицо и распределить неравномерно, затем по центру кистью нанести красную помаду и по краям черные тени. В итоге получится рваная рана: это очень жутко, и для Хэллоуина то, что нужно. А кровь можно сделать с помощью меда и красной краски, — добавила визажист.