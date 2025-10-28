Омичи, участвующие в СВО, смогут получить второе высшее бесплатно

Государственная Дума планирует рассмотреть 28 октября в первом чтении законопроект, который предоставит участникам специальной военной операции (СВО) право на бесплатное повторное получение среднего профессионального образования. Об этом сообщил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По словам Володина, законопроект направлен на внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ». Участники СВО смогут бесплатно обучаться в колледжах или техникумах по другому направлению подготовки, даже если они уже имеют среднее профессиональное образование.
«На сегодняшний день принято 145 законов, сформирована система, которая постоянно совершенствуется», — отметил спикер Госдумы. Он подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей остается приоритетной задачей для депутатов всех политических фракций.
Ранее парламентарии уже приняли ряд мер для упрощения доступа к образованию бойцам спецоперации. Как отмечал Вячеслав Володин, такие шаги помогут участникам СВО быстрее адаптироваться к мирной жизни после службы и повысят их конкурентоспособность на рынке труда.