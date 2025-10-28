Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи, участвующие в СВО, смогут получить второе высшее бесплатно

Госдума РФ рассмотрит законопроект уже сегодня.

Источник: Комсомольская правда

Государственная Дума планирует рассмотреть 28 октября в первом чтении законопроект, который предоставит участникам специальной военной операции (СВО) право на бесплатное повторное получение среднего профессионального образования. Об этом сообщил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, законопроект направлен на внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ». Участники СВО смогут бесплатно обучаться в колледжах или техникумах по другому направлению подготовки, даже если они уже имеют среднее профессиональное образование.

«На сегодняшний день принято 145 законов, сформирована система, которая постоянно совершенствуется», — отметил спикер Госдумы. Он подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей остается приоритетной задачей для депутатов всех политических фракций.

Ранее парламентарии уже приняли ряд мер для упрощения доступа к образованию бойцам спецоперации. Как отмечал Вячеслав Володин, такие шаги помогут участникам СВО быстрее адаптироваться к мирной жизни после службы и повысят их конкурентоспособность на рынке труда.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше