Хабаровчанин осуждён за пьяную поездку на экскаваторе

В августе горожанин ехал на служебном экскаваторе к месту стоянки и во время поездки пил алкогольные напитки. Другие водители заметили подозрительное движение экскаватора и сообщили в ДПС. Освидетельствование подтвердило, что экскаваторщик пьян, а также выяснилось, что он ранее уже привлекался к ответственности за такое же деяние.