Хабаровчанин осуждён за пьяную поездку на экскаваторе

Водитель ехал к месту стоянки.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске за пьяное вождение осужден 46-летний оператор погрузчика, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В августе горожанин ехал на служебном экскаваторе к месту стоянки и во время поездки пил алкогольные напитки. Другие водители заметили подозрительное движение экскаватора и сообщили в ДПС. Освидетельствование подтвердило, что экскаваторщик пьян, а также выяснилось, что он ранее уже привлекался к ответственности за такое же деяние.

— Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Он приговорен к году лишения свободы условно с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Напомним, ранее сотрудники ДПС задержали хабаровчанку за пьяное вождение с поддельными правами.