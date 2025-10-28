Ричмонд
Инстасамка разрыдалась на интервью у Собчак, вспоминая прошлое

Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, стала гостьей нового выпуска шоу «Осторожно: Собчак».

Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, стала гостьей нового выпуска шоу «Осторожно: Собчак». Во время разговора она не смогла сдержать слёз, говоря о своих старых песнях и жизни за границей.

Певица призналась, что ей стыдно за прошлое творчество и за то, как вела себя раньше. По её словам, тогда она могла попасть в неприятности, но «Бог уберёг».

Несколько лет назад Инстасамка вместе с мужем Олегом Еропкиным, известным как Moneyken, уехала в Дубай. Планировала остаться там, но расходы оказались слишком высокими: деньги уходили на музыку, жильё и аренду авто. Порой, как она сказала, приходилось питаться «макаронами с водой».

Теперь артистка снова живёт в России. Недавно она купила серебристый McLaren 750S Spider за 30 миллионов рублей.

