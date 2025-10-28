Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске ушел из жизни известный врач с 50-летним стажем

В БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» с прискорбием сообщили, что в воскресенье, 26 октября 2025 года, после продолжительной болезни ушел из жизни врач высшей категории, Отличник здравоохранения, Ветеран труда Владимир Михайлович Федорович. Ему было 85 лет.

Источник: РИА "Новости"

«Вся его жизнь — бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Всегда протягивал руку помощи нуждающимся в нем, поддерживал не только словом, но и делом. Повседневное общение с Владимиром Михайловичем приносило позитив, заряд энергии и помогало каждому обогатить себя ценным опытом, которого у Владимира Михайловича было огромное количество и которым он щедро делился с коллегами», — отметили в медучреждении.

Большую часть своей трудовой деятельности Владимир Федорович провел на Станции скорой медицинской помощи.

По данным из открытых источников, в 70-е годы Владимир Федорович являлся главным врачом «Станции скорой медицинской помощи» и успешно проводил революционные для того времени преобразования. Одно из них — увеличение спецбригад. Тогда были созданы реанимационная бригада, бригады детской реанимации, кардиологии, неврологии. Владимир Михайлович находился на руководящих постах более полувека.

За особо выдающиеся заслуги в развитии здравоохранения Владимир Михайлович награжден медалью Министерства здравоохранения Омской области «За заслуги в области здравоохранения», Орденом «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени, медалью «Ветеран труда».