В Омске ушел из жизни известный врач с 50-летним стажем

«Вся его жизнь — бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Всегда протягивал руку помощи нуждающимся в нем, поддерживал не только словом, но и делом. Повседневное общение с Владимиром Михайловичем приносило позитив, заряд энергии и помогало каждому обогатить себя ценным опытом, которого у Владимира Михайловича было огромное количество и которым он щедро делился с коллегами», — отметили в медучреждении.
Большую часть своей трудовой деятельности Владимир Федорович провел на Станции скорой медицинской помощи.
По данным из открытых источников, в 70-е годы Владимир Федорович являлся главным врачом «Станции скорой медицинской помощи» и успешно проводил революционные для того времени преобразования. Одно из них — увеличение спецбригад. Тогда были созданы реанимационная бригада, бригады детской реанимации, кардиологии, неврологии. Владимир Михайлович находился на руководящих постах более полувека.
За особо выдающиеся заслуги в развитии здравоохранения Владимир Михайлович награжден медалью Министерства здравоохранения Омской области «За заслуги в области здравоохранения», Орденом «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени, медалью «Ветеран труда».