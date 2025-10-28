В Омске ушел из жизни известный врач с 50-летним стажем

«Вся его жизнь — бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Всегда протягивал руку помощи нуждающимся в нем, поддерживал не только словом, но и делом. Повседневное общение с Владимиром Михайловичем приносило позитив, заряд энергии и помогало каждому обогатить себя ценным опытом, которого у Владимира Михайловича было огромное количество и которым он щедро делился с коллегами», — отметили в медучреждении.