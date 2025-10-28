День народного единства масштабно отпразднуют в Хабаровске

Насыщенную программу подготовили для жителей Хабаровска к Дню народного единства, сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Она охватит различные площадки города и будет интересна представителям всех возрастов. Жители смогут посетить книжные выставки, образовательные часы и концерты.
«Множество различных мероприятий для гостей и жителей региона пройдут накануне и в день праздника», — говорится в сообщении пресс-службы.
Краевые учреждения культуры присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств — 2025» (6+), в этом году мероприятие приурочено ко Дню народного единства.
В период с 1 по 3 ноября насыщенные программы, посвященные многообразию культур народов России, представят Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова, Дальневосточный художественный музей, Дальневосточная государственная научная библиотека и Краевая детская библиотека имени Н. Д. Наволочкина. Гостей ждут выставки, мастер-классы, лекции, концерты и многое другое.
4 ноября в 17.00 на сцене Хабаровской краевой филармонии пройдет концерт «Фестиваль патриотической песни» (6+) при участии Амурского камерного хора «Возрождение» города Благовещенска и оркестра русских народных инструментов.
В Хабаровской краевой детской библиотеке имени Н. Д. Наволочкина пройдет комплекс мероприятий, посвященный празднику. В период с 1 по 10 ноября в библиотеке будет работать выставка-призыв «Когда мы едины — мы непобедимы» (6+). Накануне праздника, 2 ноября, для детей будет проведено литературно-познавательное мероприятие «Мы живем в России!» (6+) в 12.00, вход свободный. 4 ноября в 15.00 в Дальневосточном художественном музее пройдет экскурсия «Люблю тебя, моя Россия» (6+).
Также 3 ноября в Хабаровске пройдет акция Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» (0+), посвященная Дню народного единства. Принять участие можно на площадке универсального зала по адресу: Амурский бульвар, 43. К спортивному празднику приглашают присоединиться также ветеранов СВО и их семьи. Форма одежды: спортивная, сменная обувь обязательна.
Среди нормативов комплекса ГТО: подтягивание, отжимание, наклон вперед из положения сидя, пресс, метание теннисного мяча в цель, прыжок в длину с места, удержание медицинбола, выкрут в плечевых суставах. Каждого участника ждут памятные сувениры ГТО. Телефон для справок: 89098005714.
5 ноября в 14.00 в краевой столице состоится четвертый, заключительный, этап командного кубка ДФО по настольному теннису (0+). Турнир проводится третий год подряд и пройдет в Универсальном краевом спортивном комплексе. Соревнования также приурочены к празднику. Напомним, каждый год проходят 4 турнира в городах Дальнего Востока. По их итогам определяется обладатель Командного кубка ДФО. Сейчас женская сборная Хабаровского края в общем зачете находится на втором месте. Также за счет завершающего этапа мужская команда может выйти вперед и тоже претендовать на призы в общем зачете.
Как ранее сообщало ИА AmurMedia, в регионе началась панее Подготовка к проведению Фестиваля русской кухни (0+), на котором планируется приготовить 3000 литров Царской ухи. Яркий вкусный праздник пройдет на площади им. Ленина 4 ноября, в День народного единства.