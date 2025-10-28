День народного единства масштабно отпразднуют в Хабаровске

5 ноября в 14.00 в краевой столице состоится четвертый, заключительный, этап командного кубка ДФО по настольному теннису (0+). Турнир проводится третий год подряд и пройдет в Универсальном краевом спортивном комплексе. Соревнования также приурочены к празднику. Напомним, каждый год проходят 4 турнира в городах Дальнего Востока. По их итогам определяется обладатель Командного кубка ДФО. Сейчас женская сборная Хабаровского края в общем зачете находится на втором месте. Также за счет завершающего этапа мужская команда может выйти вперед и тоже претендовать на призы в общем зачете.