Новый отпугиватель птиц установили в аэропорту Владивостока

Напомним, что вьетнамский лоукостер VietJet Air начал выполнять чартерные рейсы между Владивостоком и курортным островом Фукуок во Вьетнаме. Минус в том, что перелёт осуществляется с получасовой технической посадкой в Ханое (Вьетнам) без выхода пассажиров из самолета.