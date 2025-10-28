Ричмонд
Новый отпугиватель птиц установили в аэропорту Владивостока

Гром-пушки имитируют громкие «выстрелы», не причиняя вреда животным.

Источник: PrimaMedia.ru

Новое орнитологическое оборудование установили в аэропорту Владивостока. Новинка дополнит уже имеющуюся систему отпугивания птиц и других животных. сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Современные гром-пушки с электронным управлением позволяют круглосуточно отпугивать объекты животного мира (включая птиц), имитируя громкие “выстрелы”, не причиняя при этом никакого вреда», — говорится в сообщении.

Прежняя система включала в себя динамические отпугиватели птиц, зеркальные шары и различные эмуляторы (имитаторы сигналов, которые воспринимаются птицами как источник опасности — прим. ред). Также на территории аэродрома вблизи летнего поля находятся стационарные акустические установки и противоприсадные шипы.

Помимо этого, сотрудники аэропорта регулярно косят траву и проводят обработку территории современными орнитологическими репеллентами, что делает ее менее привлекательной для пернатых.

Напомним, что вьетнамский лоукостер VietJet Air начал выполнять чартерные рейсы между Владивостоком и курортным островом Фукуок во Вьетнаме. Минус в том, что перелёт осуществляется с получасовой технической посадкой в Ханое (Вьетнам) без выхода пассажиров из самолета.