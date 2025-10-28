Ричмонд
После жуткого ДТП с автобусом в Приморье пострадали 8 человек

В аварии с автобусом в Приморском крае, который перевозил туристов из Китая, пострадали 8 человек, среди них есть ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

