С 1 января в России увеличатся выплаты по больничным и родам

«Работодатели обязаны пересмотреть условия оплаты труда, чтобы они соответствовали новому федеральному минимуму. Если в трудовом договоре указана сумма ниже, её необходимо будет изменить. В противном случае это будет считаться нарушением трудового законодательства», — сообщил эксперт, добавив, что для сотрудников, чьи зарплаты соответствуют минимальному уровню, увеличение произойдёт автоматически.
Кроме того, в 2026 году увеличатся некоторые социальные выплаты. Речь идёт о пособиях по временной нетрудоспособности, выплатах по беременности и родам, а также пособиях по уходу за ребёнком. Также увеличится размер страховых взносов, которые работодатели перечисляют за своих сотрудников, что в перспективе положительно скажется на размере их будущей пенсии.
Ранее в Госдуме предложили обеспечить россиян тринадцатой пенсией к Новому году. Подобная мера укрепит социальную справедливость и признаёт особую роль бабушек и дедушек в семейной жизни. Пожилые люди активно участвуют в воспитании внуков и поддержке родителей, при этом стараются сохранять традиции и создавать дома атмосферу заботы и уюта.
