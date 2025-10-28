С 1 января в России увеличатся выплаты по больничным и родам

Кроме того, в 2026 году увеличатся некоторые социальные выплаты. Речь идёт о пособиях по временной нетрудоспособности, выплатах по беременности и родам, а также пособиях по уходу за ребёнком. Также увеличится размер страховых взносов, которые работодатели перечисляют за своих сотрудников, что в перспективе положительно скажется на размере их будущей пенсии.