Гладков назвал новые детали удара ВСУ по дамбе в Белгородской области

Украинские военные в воскресенье обстреляли ракетами и атаковали дронами дамбу Белгородского водохранилища, где в это время шли срочные ремонтные работы. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Читать далее.
Украинские военные в воскресенье обстреляли ракетами и атаковали дронами дамбу Белгородского водохранилища, где в это время шли срочные ремонтные работы. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Украинские военные в воскресенье обстреляли ракетами и атаковали дронами дамбу Белгородского водохранилища, где в это время шли срочные ремонтные работы. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Читать далее.