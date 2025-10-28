Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился воспоминаниями о Сушинском

На омской G-Drive Арене 27 октября прошёл матч «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга». В этот день был поднят стяг Максима Сушинского — легенды омского «Авангарда».
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился своими воспоминаниями о Сушинском, подчеркнув его значимость для команды.
«Это первый человек, с которым я разговаривал во время своего перехода. Можно сказать, что он меня привёл сюда, за что ему огромное спасибо. Это большой человек для этой команды и в принципе для русского хоккея», — отметил Шарипзянов.
Ранее стало известно об открытии хоккейной коробки имени Максима Сушинского. Она располагается за КДЦ «Иртыш» на омском Левобережье.