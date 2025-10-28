Опрос показал, как россияне относятся к роли бабушек в воспитании внуков

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Большинство россиян уверены, что бабушек и дедушек стоит привлекать к воспитанию внуков, против вмешательства старшего поколения в той или иной степени выступает только каждый пятый, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса SuperJob.
«Восемь из 10 россиян считают, что бабушек стоит привлекать к воспитанию внуков: 30% однозначно убеждены в этом, еще 50% — скорее согласны. Противоположной точки зрения придерживается 1 из 5 опрошенных: 16% говорят, что скорее не нужно поручать бабушкам воспитание детей, а 4% — однозначно против вмешательства старшего поколения», — показало исследование.
Роль бабушек в воспитании 57% россиян определяют как «ненавязчивую помощь», 42% — как крайне необходимую поддержку. И только 1 из 100 опрошенных считает, что бабушкам категорически нельзя доверять внуков.
Мужчины несколько чаще, чем женщины, выражают безусловную поддержку участию бабушек и считают, что их роль в воспитании детей огромна. Россиянки же чаще склоняются к осторожному одобрению, а также чаще поддерживают «дозированную» помощь от бабушек.
Чем старше респонденты, тем более они уверены в необходимости привлекать бабушек и склонны высоко оценивать их роль. И это объяснимо, так как многие из них уже сами нянчат внуков.
Участники исследования с высшим образованием более лояльны к участию бабушек в воспитании подрастающего поколения, чем те, кто закончил средние профессиональные учебные заведения.
В исследовании приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.