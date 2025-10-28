Ричмонд
Часть Владивостока останется без холодной воды 29 октября — адреса

Отключения связаны с аварийными и плановыми ремонтными работами.

Источник: PrimaMedia.ru

Отключения холодной воды пройдут во Владивостоке 29 октября из-за проведения аварийных и плановых ремонтных работ, сообщает пресс-служба КГУП «Примводоканал».

Так, с 9.00 до 17.00 без ХВС останутся дома на следующих улицах:

100-летия Владивостока, 159, 159 к.1, 159 к.2, 159а, 159б, 159 В, 159 г, 159 лит.ж; Авиаторов; Беломорская; Воронова; Интернациональная, 51; Мусоргского, 13 стр.2; Окатовая, 1, 1а, 3, 3а; Планерная; Радио; Радио пер; Спиридонова, 34, 42, 44.

А с 9.00 до 20.00 без холодной воды останутся жители домов по улицам:

Адмирала Юмашева, 11, 11а; Сабанеева, 14 В, 16, 16а, 16б, 16 В, 18, 22, 24, 24 В, 25.

Потребителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.