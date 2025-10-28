Эксперт Киселев: ВС РФ контролируют трассу снабжения ВСУ в Красный Лиман

26 октября Минобороны РФ сообщило, что ВС России нанесли удары по объектам энергетики и подвижному железнодорожному составу, в котором перевозили вооружения и военную технику. Кроме того, российская армия атаковала цеха по производству украинских дронов беспилотников дальнего действия и месту их запуска.