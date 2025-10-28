Эксперт Киселев: ВС РФ контролируют трассу снабжения ВСУ в Красный Лиман

Российские военнослужащие взяли под контроль трассу, соединяющую Северск и Красный Лиман, которая является основным путем снабжения украинских войск в Красном Лимане. Об этом во вторник, 28 октября, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.
По его словам, российские силы используют FPV-дроны для нанесения ударов по вооружению и технике противника, направляющимся в Красный Лиман. Киселев подчеркнул, что контроль над этой дорогой, являющейся ключевым логистическим маршрутом, имеет большое значение, передает ТАСС.
27 октября стало известно, что Российской армии удалось перерезать все пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в донецком Красноармейске (украинское название — Покровск).
Помимо этого, солдаты ВС РФ нанесли поражение объектам инфраструктуры, которые использовались для доставки вооружения и военной техники ВСУ в Донбассе.
26 октября Минобороны РФ сообщило, что ВС России нанесли удары по объектам энергетики и подвижному железнодорожному составу, в котором перевозили вооружения и военную технику. Кроме того, российская армия атаковала цеха по производству украинских дронов беспилотников дальнего действия и месту их запуска.