Врач Мясников осудил «антистатиночников», морочащих россиянам голову: зачем принимать статины

В России в противовес «антипрививочникам» появились «антистатиночники». Статины — лекарства, блокирующие выработку холестерина. Они препараты назначаются при соответствующих заболеваниях. Однако некоторые, «начитавшись и дураков наслушавшись», боятся их принимать. На это указал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире «России 1».
Он объяснил, что людям с высоким уровнем холестерина необходимо принимать статины. Лекарства назначаются при указанном показателе выше 4,9. Врач разозлился, услышав, что препараты вызывают побочные действия.
«Вам морочат голову. Раньше были антипрививочники, теперь антистатиночники. Вот она себя плохо чувствует. То ли она себя плохо чувствует, то ли начиталась и дураков наслушалась», — отреагировал Александр Мясников.
Россиянам также раскрыли секреты долголетия. Чтобы оставаться здоровым, нужно придерживаться нескольких принципов, пишет KP.RU.