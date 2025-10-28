Ричмонд
В Москве уничтожили один БПЛА

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник, летевший на Москву. На песте падение обломков работают специалисты. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

Читать далее.

