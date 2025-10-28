Маньяк, бегство от мира или нападение зверя: что известно о пропаже Усольцевых спустя ровно месяц

Прошел ровно месяц с момента таинственного исчезновения семьи Усольцевых — главы семейства Сергея, его жены Ирины и пятилетней дочери Арины. Семья ушла в поход в тайгу Красноярского края и практически сразу перестала выходить на связь. В интернете продолжают рассуждать, что же могло произойти с ними. Среди популярных версий продолжают звучать предположения о нападении медведя и даже маньяка. Однако спасатель Денис Киселев предполагает, что семья все еще может быть жива. Какие новые версии строятся вокруг пропажи Усольцевых — в материале URA.RU.