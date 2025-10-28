Ричмонд
Бойцы ВС РФ нашли тайный схрон ВСУ с наркотиками

Российские военные при штурме опорного пункта ВСУ в Запорожской области обнаружили крупную партию наркотических таблеток. Об этом рассказал старшина роты группировки «Восток» с позывным Яга.

