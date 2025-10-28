Ричмонд
«В памяти останется добрым и отзывчивым»: в Учалах похоронили 22-летнего парня

В Башкирии похоронили погибшего на СВО 22-летнего парня.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Учалы прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции сержантом Никитой Павловым. Об этом рассказала пресс-служба администрации Учалинского района.

Никита Александрович родился 7 мая 2003 года в Магнитогорске. Окончил среднюю школу в селе Имангулово, затем ушел в армию. После начала СВО заключил контракт с российским Министерством Обороны.

— В памяти близких, друзей и земляков он останется добрым, отзывчивым, трудолюбивым человеком. Приносим искренние соболезнования родным и близким, — заявили в администрации Учалинского района.

