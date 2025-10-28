«В памяти останется добрым и отзывчивым»: в Учалах похоронили 22-летнего парня

В башкирском городе Учалы прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции сержантом Никитой Павловым. Об этом рассказала пресс-служба администрации Учалинского района.
Никита Александрович родился 7 мая 2003 года в Магнитогорске. Окончил среднюю школу в селе Имангулово, затем ушел в армию. После начала СВО заключил контракт с российским Министерством Обороны.
— В памяти близких, друзей и земляков он останется добрым, отзывчивым, трудолюбивым человеком. Приносим искренние соболезнования родным и близким, — заявили в администрации Учалинского района.
