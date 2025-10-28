Ричмонд
Синоптик Ильин: в Москве снег ожидается 8−10 ноября

В Москве снег ожидается после 7 ноября, сообщил синоптик Ильин.. В ближайшие дни температура будет колебаться в пределах +6…+8 градусов тепла.

Источник: Аргументы и факты

Снег ожидается в Москве после 7 ноября. В разговоре с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отметил, что в ближайшие 10 дней ожидается достаточно теплая погода.

По его словам, на этой неделе дневная температура будет колебаться в пределах +6…+8 градусов тепла, на выходных будет небольшое похолодание, а затем температура снова повысится.

«Следующее похолодание, которое будет наблюдаться, ожидается уже где-то к 7 ноября. К концу первой декады ноября в Москве прогнозируется мокрый снег. Это будут небольшие осадки», — объяснил эксперт.

Ранее синоптик Шувалов рассказал, что из-за южного циклона «Бенджамин» последняя неделя октября в столице будет дождливой.