Выяснилось, что на самом деле видят люди во время клинической смерти

Руководитель исследования, доктор Франс Лернер из Пекинского института математических наук, считает, что эти образы — галлюцинации, формирующиеся под влиянием культуры и верований человека. Поэтому у людей разных религий видения отличаются, хотя нередко их объединяют свет и ощущение движения по длинному туннелю.