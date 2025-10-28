Выяснилось, что на самом деле видят люди во время клинической смерти

Учёные завершили исследование феномена, сопровождающего случаи клинической смерти. Они опросили 48 человек, переживших остановку сердца и спасённых врачами. Целью было понять, какие образы и звуки возникают в момент между жизнью и смертью, пишет Daily Mail.
Большинство участников рассказали, что видели свет, коридор или фигуры, похожие на ангелов и Всевышнего. Некоторые слышали музыку или молитвы и ощущали полное спокойствие.
По словам экспертов, такие переживания могут быть вызваны снижением притока крови к мозгу — это ухудшает периферическое зрение и создаёт эффект туннеля.
Руководитель исследования, доктор Франс Лернер из Пекинского института математических наук, считает, что эти образы — галлюцинации, формирующиеся под влиянием культуры и верований человека. Поэтому у людей разных религий видения отличаются, хотя нередко их объединяют свет и ощущение движения по длинному туннелю.
