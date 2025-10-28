Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что на самом деле видят люди во время клинической смерти

Учёные завершили исследование феномена, сопровождающего случаи клинической смерти.

Учёные завершили исследование феномена, сопровождающего случаи клинической смерти. Они опросили 48 человек, переживших остановку сердца и спасённых врачами. Целью было понять, какие образы и звуки возникают в момент между жизнью и смертью, пишет Daily Mail.

Большинство участников рассказали, что видели свет, коридор или фигуры, похожие на ангелов и Всевышнего. Некоторые слышали музыку или молитвы и ощущали полное спокойствие.

По словам экспертов, такие переживания могут быть вызваны снижением притока крови к мозгу — это ухудшает периферическое зрение и создаёт эффект туннеля.

Руководитель исследования, доктор Франс Лернер из Пекинского института математических наук, считает, что эти образы — галлюцинации, формирующиеся под влиянием культуры и верований человека. Поэтому у людей разных религий видения отличаются, хотя нередко их объединяют свет и ощущение движения по длинному туннелю.

Читайте также: Объяснено, почему с возрастом людям кажется, что время идет быстрее.