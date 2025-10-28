День народного единства в Крыму: как пройдет праздник

По его словам, театральное мероприятие состоится впервые, оно пройдет с 10 по 11 ноября. В нем примут участие коллективы из Дагестана, Карачаево-Черкесии и других регионов. Постановки будут сопровождаться синхронным переводом, что позволит зрителям разных национальностей погружаться в культурную среду каждого народа. Закрывать фестиваль будет гала-концерт.
В рамках праздника также пройдут конкурсные программы, направленные на поддержку культурного многообразия Крыма. В частности, состоится конкурс по созданию музыкальной композиции, посвященной многонациональному полуострову. По итогам будет снят видеоклип, который представят на гала-концерте.
Кроме того, планируется массовое исполнение традиционного танца «Калинка»,
«Мы хотим установить рекорд России: более 40 народов в национальных костюмах станцуют “Калинку” одновременно. Это будет очень символично, так как танцу в этом году исполняется 165 лет, а у нас в Крыму примерно столько народностей проживает», — поделился Якубов.
Ранее сообщалось, что международный фестиваль «Народы России и СНГ» пройдет в Москве с 31 октября по 5 ноября под эгидой Совбеза РФ и объединит деловую, просветительскую и культурную программы на трех столичных площадках.