«Счет 1:0»: Премьер Японии объяснила задержку начала переговоров с Трампом и извинилась

Новоиспеченный японский премьер Санаэ Такаити извинилась перед членам делегаций США и Японии, а также перед журналистами за задержку начала переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Причина оказалась «уважительной»: лидеры двух стран увлеченно смотрели трансляцию бейсбольного матча.