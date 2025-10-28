«Счет 1:0»: Премьер Японии объяснила задержку начала переговоров с Трампом и извинилась

Новоиспеченный японский премьер Санаэ Такаити извинилась перед членам делегаций США и Японии, а также перед журналистами за задержку начала переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Причина оказалась «уважительной»: лидеры двух стран увлеченно смотрели трансляцию бейсбольного матча.
«Простите, пожалуйста, что задержались с началом. Мы сейчас в комнате президента Трампа смотрели бейсбол. Доджерс ведут со счетом 1:0», — заявила Такаита, улыбаясь.
Американский лидер также улыбкой встретил слова японской коллеги.
Накануне президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Но переговоры состоятся только при условии, если Ким Чен Ын сам заинтересован в этом.
А министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что переговоры делегаций Соединенных Штатов и Китая в Малайзии создали «успешные контуры» для скорой встречи американского и китайского лидеров Дональда Трампа и Си Цзиньпина.