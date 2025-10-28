Ричмонд
Жителей Башкирии предупредили о массовых проверках на дорогах

Главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов лично обратился к автомобилистам.

Источник: Башинформ

«В Башкортостане продолжаются массовые проверки. С целью снижения количества ДТП и формирования у участников дорожного движения устойчивых навыков дисциплинированного поведения прямо сейчас сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС госавтоинспекции проводят массовые проверки на 135 км автодороги Уфа-Оренбург», — написал Владимир Севастьянов в своих соцсетях.

Он попросил с пониманием отнестись к принимаемым мерам.

Ранее сообщалось, что в Башкирии подросток-мотоциклист оказался в реанимации после ДТП.