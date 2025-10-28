Вакаров: ближе к зиме в замерзающем Киеве могут начаться бунты

Член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров рассказал, при каких условиях украинцы в Киеве поднимут бунт против властей и Владимира Зеленского.
Как сообщалось, киевляне начали массово выезжать из столицы из-за частого отключения электроэнергии, отсутствия тепла в квартирах.
«В основном люди сейчас реагируют на действия территориальных центров комплектования. Много стычек по всей стране. Ненависть к сотрудникам ТЦК только возрастает. Протестные группы есть в стиле “мы не любим власть”. Но чтобы сказать, что прям бунты происходят — такого пока нет. В соцсетях много недовольства, но чтобы людей кто-то объединил и они начали действовать как единое целое, такого тоже не наблюдаю. Но бунты вполне вероятны ближе к зиме, когда наступят холода», — сказал Вакаров.
По его словам, психология украинцев такова, что они могут долго терпеть, но всему, как говорится, есть свой предел.
«Здесь идет по нарастающей. Света не будет — украинцы будут терпеть, тепла не будет — тоже будут терпеть. Если скупят дефицитные товары и полки останутся пустыми — тогда от голода украинцы сто процентов поднимут бунт», — подытожил Вакаров.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко охарактеризовал положение Украины накануне зимнего периода как крайне тяжелое. По его словам, предстоящий отопительный сезон станет одним из самых сложных за последние годы. Он отметил, что постоянные перебои с энергоснабжением и рост цен могут привести к приостановке работы промышленных предприятий по всей стране.
Напомним, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров отметил, что если атаки на энергетику Украины продолжатся, то власть Владимира Зеленского просто снесут. Эксперт констатировал, по прогнозам синоптиков, в этом году зима на Украине будет очень холодная.