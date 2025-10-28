Вакаров: ближе к зиме в замерзающем Киеве могут начаться бунты

«В основном люди сейчас реагируют на действия территориальных центров комплектования. Много стычек по всей стране. Ненависть к сотрудникам ТЦК только возрастает. Протестные группы есть в стиле “мы не любим власть”. Но чтобы сказать, что прям бунты происходят — такого пока нет. В соцсетях много недовольства, но чтобы людей кто-то объединил и они начали действовать как единое целое, такого тоже не наблюдаю. Но бунты вполне вероятны ближе к зиме, когда наступят холода», — сказал Вакаров.