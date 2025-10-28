Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске концерт Вани Дмитриенко перенесли на другую площадку

Выступление было запланировано на 5 ноября.

Источник: Om1 Омск

Концерт Вани Дмитриенко в Омске переносится на большую площадку. Теперь выступление певца состоится 17 декабря в 20:00 на G-Drive Арене (6+).

Все ранее приобретённые билеты для ночного клуба «Ангар» в категориях «Танцпол» и «Meet & greet» будут действительны на новой площадке. Для владельцев билетов категории Super VIP и VIP будет предложена равнозначная замена. Если предложенные варианты не устроят, зрители могут вернуть свои билеты.

Напомним, что концерт Вани Дмитриенко был запланирован на 5 ноября в ночном клубе «Ангар», однако все билеты на мероприятие были распроданы ещё два месяца назад. Стоимость билетов на выступление варьируется от 3 000 до 5 000 рублей.