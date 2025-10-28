В Омске концерт Вани Дмитриенко перенесли на другую площадку

Концерт Вани Дмитриенко в Омске переносится на большую площадку. Теперь выступление певца состоится 17 декабря в 20:00 на G-Drive Арене (6+).
Все ранее приобретённые билеты для ночного клуба «Ангар» в категориях «Танцпол» и «Meet & greet» будут действительны на новой площадке. Для владельцев билетов категории Super VIP и VIP будет предложена равнозначная замена. Если предложенные варианты не устроят, зрители могут вернуть свои билеты.
Напомним, что концерт Вани Дмитриенко был запланирован на 5 ноября в ночном клубе «Ангар», однако все билеты на мероприятие были распроданы ещё два месяца назад. Стоимость билетов на выступление варьируется от 3 000 до 5 000 рублей.